Гендиректор тюменской компании обокрал 27 человек

10 Март 2020 2020-03-10T07:22:24+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

– Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, являясь заместителем генерального директора ООО «Про-Максимум», а затем и гендиректором, действуя от имени двух предпринимателей, заключал в 2016 – 2018 годах с гражданами договоры купли-продажи дверей, а полученные деньги похищал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от действий мошенника пострадали 27 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 2,3 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы. Горожанин отбудет свое наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить более 1,7 миллиона рублей по заявленным потерпевшими искам.

ИСТОЧНИК KP.RU