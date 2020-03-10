2020-03-10T07:22:24+03:00
Происшествия

Гендиректор тюменской компании обокрал 27 человек

Мужчина отправился в колонию
Вадим Бегун
Поделиться:
Гендиректор тюменской компании обокрал 27 человек.Гендиректор тюменской компании обокрал 27 человек.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

– Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, являясь заместителем генерального директора ООО «Про-Максимум», а затем и гендиректором, действуя от имени двух предпринимателей, заключал в 2016 – 2018 годах с гражданами договоры купли-продажи дверей, а полученные деньги похищал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от действий мошенника пострадали 27 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 2,3 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы. Горожанин отбудет свое наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить более 1,7 миллиона рублей по заявленным потерпевшими искам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тобольская компания задолжала работникам почти пять миллионов рублей
Гендиректор тюменской компании обокрал 27 человек
Тюменцам напомнили о правилах провоза ручной клади в автобусах
На улице Ватутина в Тюмени отключат светофоры
Погода на 10 марта в Тюмени: курс на потепление
В 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКО
Тюменским дачникам рассказали, где лучше сделать грядку для огурцов
В майские праздники жителей Ишима развлекут циркачи
Тюменские пенсионеры участвуют в проектах активного долголетия
Тюменские власти обещают синхронизировать темпы строительства жилья с возведением соцобъектов и прокладкой дорог
Тюменцам рекомендуют чаще жевать морковь и реже пить кофе
Тюменские учителя математики и иностранного языка получат по миллиону рублей
Тюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзал
В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментов
В Юргинском районе учителем года стал историк
Тюменские переписчики выйдут «в поля»
Погода в Тюмени 9 марта: пасмурно и мокрый снег
Тюменские онкологи поделились опытом скринингов легкого в Краснодаре
В Ялуторовске выберут авторов лучших весенних фотографий
Школа инновационных проектов появилась в Тюмени