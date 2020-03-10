2020-03-10T07:18:17+03:00
Общество

Тюменцам напомнили о правилах провоза ручной клади в автобусах

Горожанам сообщили, сумки с какими габаритами можно провозить бесплатно
Вадим Бегун
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Тюменцам напомнили о правилах провоза ручной клади в автобусах.Тюменцам напомнили о правилах провоза ручной клади в автобусах.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцам напомнили о правилах провоза ручной клади в автобусах. Дело в том, что одной из причин конфликтных ситуаций между пассажирами и кондуктором в общественном транспорте становится как раз несоблюдение правил провоза сумок.

– Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь, длина, высота и ширина которой в сумме не превышает 120 сантиметров, а также одну пару лыж в чехле, детские санки и коляску, – сообщили в АО «Тюменская транспортная система».

В компании также отметили, что стоимость ручной клади, количество и размер которой превышает установленную норму, оплачивается в размере стоимости проезда за каждое место ручной клади. Никаких льгот по оплате проезда сумок нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре кондуктор потребовала от местного жителя предоставить информацию о размерах его сумки. Ее уговоры длились несколько минут. После очередного отказа женщина заставила мужчину измерять его сумку рулеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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