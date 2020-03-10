10 Март 2020 2020-03-10T07:08:07+03:00

На улице Ватутина в Тюмени отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В Тюмени сегодня, 10 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 11.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улицы Ватутина и Шаимского проезда, а также на пересечении Ватутина и Менжинского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU