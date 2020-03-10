Погода на 10 марта в Тюмени: курс на потепление

10 Март 2020 2020-03-10T05:03:04+03:00

В этот день в городе будет облачно

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Сегодня, 10 марта, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 2 градуса, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут также 3 градуса выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела – тепло ворожит.

С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки – весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.

ИСТОЧНИК KP.RU