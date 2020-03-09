Тюменские власти обещают синхронизировать темпы строительства жилья с возведением соцобъектов и прокладкой дорог

9 Март 2020 2020-03-09T12:30:12+03:00

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Тюменские строители увеличивают темпы строительства жилья. Так, в регионе ввели в январе 2020 года свыше 58 тысяч кв.м. жилья, это составило 149% к показателю ввода за январь прошлого года (39 тысяч кв.м).

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО высокие темпы по строительству и вводу жилья сохраняются в Тюмени и Тюменском районе. По словам пресс-секретаря главного управления строительства Тюменской области, наш регион один из лидеров по вводу жилья среди субъектов Российской Федерации. За последние пять лет было введено более 8 миллионов квадратных метров из них многоквартирные дома составили свыше 5 миллионов квадратных метров.

Такие темпы строительства обусловлены государственными жилищными программами. Кроме того, власти намерены синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов. Всего в 2019 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» построено 1 млн. 575 тыс.кв. метров жилья - 117% к 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU