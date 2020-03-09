Тюменцам рекомендуют чаще жевать морковь и реже пить кофе

9 Март 2020 2020-03-09T11:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы улыбка была красивой, не было запаха изо рта, темной эмали и зубной боли, важно следить за тем, что употребляете в пищу.

Так, по словам стоматолога-терапевта Марины Верещагиной, сладости, выпечка, конфеты создают благоприятную среду для развития бактерий во рту, потому что они содержат много сахара и углеводов. Микроорганизмы преобразуют сахар в кислоту, разрушающую эмаль, далее в трещины проникают микробы, которые способствуют развитию кариеса, пульпита и других болезней.

Вредны для зубов и кофеиносодержащие напитки, которые препятствуют усвоению кальция и оставляют на зубной эмали желтый оттенок. Газированные напитки из-за повышенного содержания сахара, красителей и кислот, разрушающих эмаль, тоже опасны для здоровья зубов. А белый хлеб, макароны, сдоба, чипсы и другие продукты, содержащие крахмал, способствуют накоплению зубного налета и размножению бактерий.

Полезны для зубов свежие овощи и фрукты, особенно твердые, вроде яблок и моркови. Они способствуют удалению налета, массируют десны, уничтожают бактерии, способствуют минерализации эмали. Обратите внимание на то, что в пище должны быть продукты с минеральными веществами. Например, творог, изюм, грецкие орехи, морская рыба содержат кальций, гречка, зелень, цельнозерновая мука – фтор, мясо – витамин В12, яблоки, лимоны, квашеная капуста и смородина – витамин С, который нужен для профилактики кровоточивости десен.

Кстати, между приемами пищи должно проходить около 4 часов, чтобы эмаль успевала восстановиться. А вот если постоянно что-то жевать, этого не произойдет и разрушающие процессы будут идти быстрее, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU