Тюменские учителя математики и иностранного языка получат по миллиону рублей

9 Март 2020 2020-03-09T11:45:30+03:00

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Тюменская область вошла в число регионов, принимающих участие в проекте «Земский учитель». Проблема с кадрами возникает в сельской местности, поселках городского типа или городах с населением не более 50 тысяч человек.

Педагог, который решится на переезд по программе «Земский учитель», получит подъемные в размере одного миллиона рублей, но при этом в сельской школе нужно будет отработать не менее пяти лет.

По данным департамента образования Тюменской области, заявки на участие в программе начали принимать с 10 января 2020 года. Подать документы можно до 15 апреля 2020 года.

Реестр школ, где необходимы педагоги, уже определен. Наиболее востребованными стали учителя иностранного языка, они нужны в Абатском, Нижней Тавде, селах Южно-Дубровное (Армизонский район), Черное (Вагайский район), Емуртла (Упоровский район), в поселке Новоселезнево (Казанский район) и деревне Овсянниковой (Тобольский район). Учителя математики и физики нужны в Ялуторовске и с. Малышенка Голышмановского городского округа. Вакансии учителей математики ждут претендентов в Аромашево, селах Уктуз (Бердюжский район) и Красный Яр (Уватский район). Преподаватель физики нужен в Боровском, химии, биологии и географии в с. Александровка (Сладковский район), сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU