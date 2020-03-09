2020-03-09T09:39:43+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзал

Советы для сильно занятых дает опытный тренер
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзалТюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзалФото: pixabay.com
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Подготовить тело к лету можно и без походов в спортзал. Как держать себя в хорошей спортивной форме рассказал фитнес-тренер Центра олимпийской подготовки "Тюмень - дзюдо" Евгений Бузолин.

По ело словам, самое главное – это дефицит калорий. То есть, нужно тщательно следить за тем, сколько калорий вы поглощаете и сколько тратите. Кроме того, сделать тонкой талию помогут знакомые с детства упражнения: приседания или прыжки на скакалке. Буквально 10-15 минут в день таких упражнений помогут потратить лишние калории.

Также полезна для фигуры ходьба. Отличный вариант, вместо общественного транспорта или автомобиля выбрать прогулку до дома пешком. Это и фитнес, и воздушные ванны, и время для размышления.

Накачать пресс можно втягиванием живота. и втягивание живота, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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