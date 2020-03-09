В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментов

9 Март 2020 2020-03-09T08:50:39+03:00

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Областная больница №4 в городе Ишим закупила специальную технику для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования. Две моюще-дезинфицирующие машины установлены в отделении эндоскопии, где ежедневно проходят обследование около сорока человек.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что благодаря новому оборудованию стало легче работать медицинским сестрам. Ранее им приходилось по полчаса вручную обрабатывать один аппарат, сейчас достаточно погрузить его в машину. Кроме того, контакт с загрязненными приборами минимизирован. Машины самостоятельно проводят очистку моющим средством, продувку каналов, дезинфекцию высокого уровня, отмыв от дезинфицирующего средства, промывку спиртом с последующей сушкой. Одновременно в двух машинах обрабатываются четыре эндоскопа.

Отметим, что в ноябре 2019 года больница закупила 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, как у взрослых, так и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU