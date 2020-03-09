2020-03-09T08:50:39+03:00
Общество

В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментов

Медсестрам стало работать намного легче
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментовВ больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Областная больница №4 в городе Ишим закупила специальную технику для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования. Две моюще-дезинфицирующие машины установлены в отделении эндоскопии, где ежедневно проходят обследование около сорока человек.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что благодаря новому оборудованию стало легче работать медицинским сестрам. Ранее им приходилось по полчаса вручную обрабатывать один аппарат, сейчас достаточно погрузить его в машину. Кроме того, контакт с загрязненными приборами минимизирован. Машины самостоятельно проводят очистку моющим средством, продувку каналов, дезинфекцию высокого уровня, отмыв от дезинфицирующего средства, промывку спиртом с последующей сушкой. Одновременно в двух машинах обрабатываются четыре эндоскопа.

Отметим, что в ноябре 2019 года больница закупила 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, как у взрослых, так и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские учителя математики и иностранного языка получат по миллиону рублей
Тюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзал
В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментов
В Юргинском районе учителем года стал историк
Тюменские переписчики выйдут «в поля»
Погода в Тюмени 9 марта: пасмурно и мокрый снег
Тюменские онкологи поделились опытом скринингов легкого в Краснодаре
В Ялуторовске выберут авторов лучших весенних фотографий
Школа инновационных проектов появилась в Тюмени
В Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежа
Командиры дружины Тюменского района подвели итоги за 2019 год
Новый тренер ФК «Тюмень» рассказал о возможностях футболистов
Тюменцы устроили давку в очереди за тюльпанами по 1 рублю
Завершился месячник военно-патриотического воспитания в тюменских школах
В Тюмени на форуме выявят самую перспективную молодежь
В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан
Александр Моор с тюльпанами поздравил самых близких тюменок
Тюменский психолог рассказала о полезных развивающих занятиях для детей
Тюменские школьники написали сочинение, которое даст им допуск к ЕГЭ
В Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властей
Погода в Тюмени 8 марта: сильный ветер и снегопад
На «Лыжню России» в Тюмени собралось несколько тысяч человек
Проектный офис по развитию сельских инициатив откроют в Тюмени
Любители красивых цифр скорректировали свадебную статистику в Тюмени
В Тюменской области становится больше медицинских работников
Росстандарт приглашает тюменцев на творческий конкурс
Лучших работников культуры определят в Тобольске
Школьников Тюмени обучат созданию контента
Тюменцы представят свои творческие проекты в рамках конкурса «ЦЕХ»