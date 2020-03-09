В Юргинском районе учителем года стал историк

9 Март 2020 2020-03-09T08:40:56+03:00

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Учитель истории и обществознания юргинской школы Лариса Коновалова завоевала звание «Учитель года» на районном конкурсе педагогического мастерства.

Это не первая победа опытного педагога. В 2011 году она была признана лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования» как руководитель школьного музея. Возглавляет она его и сейчас. Лариса Коновалова занимается общественной деятельностью в местной автономии немцев. Многие ученики активно участвуют в подготовке районных праздников, представляют немецкую культуру на различных тематических конкурсах, выезжая в другие районы и города области.

Добавим, что итоги районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020» подводили по трем номинациям. Всего в испытаниях приняли участие 12 работников сферы образования, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU