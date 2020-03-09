Тюменские переписчики выйдут в «поля»

9 Март 2020 2020-03-09T06:08:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Межведомственная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года провела очередное заседание в администрации Тюменского района. Заместитель председателя комиссии, замглавы района Сергей Ивченко обозначил основные вопросы, которые нужно решить на старте большой кампании.

Во-первых, утвердить план подготовки и проведения переписи. Это только кажется, что до 1 октября 2020 года много времени, но работы за предшествующие месяцы предстоит сделать немало. Во-вторых, уже сейчас важно устранить выявленные нарушения в уличном и адресном хозяйстве населенных пунктов столичного. Мониторинг начался еще в прошлом году. Регистраторы прошли все улицы населенных пунктов с населением свыше 500 человек и зафиксировали отсутствие названия улиц, номеров домов и подъездов в многоквартирных домах. Эти нарушения администрациям сельских поселений необходимо устранить весной. Уполномоченный по вопросам переписи населения в Тюменском районе Луиза Сидоренко рассказала о подборе временного переписного персонала, привлекаемого к работе. По ее данным, в столичном потребуется привлечь к работе 38 переписчиков стационарного участка, 38 контролеров полевого уровня и 239 переписчиков счетного участка. Все они пройдут обучение и тестирование.

Также члены комиссии обсудили вопрос подбора адресов для размещения стационарных переписных участков в муниципальных образованиях Тюменского района. Залогом успешной переписи населения является информирование граждан об этой процедуре, о том, насколько она важна для государства и насколько безопасна для самих жителей страны. Информационная кампания началась в средствах массовой информации еще осенью прошлого года, за год до самой переписи.

В столичном информацию о ВПН-2020 публикует официальный сайт администрации района www.atmr.ru , газета «Красное знамя», также информация распространяется в социальных сетях. Специалисты Тюменьстата предложили также размещать интересные статьи и памятки на информационных досках в селах и деревнях, это позволит расширить аудиторию и донести информацию для людей старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU