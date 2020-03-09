2020-03-09T06:01:01+03:00
Общество

Погода в Тюмени 9 марта; пасмурно и мокрый снег

Непогода сопровождается сильным ветром
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 9 марта; пасмурно и мокрый снегПогода в Тюмени 9 марта; пасмурно и мокрый снегФото: pixabay.com
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В понедельник 9 марта в Тюмени пасмурная погода и снегопад, к вечеру сильный. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, +1 градус.

По югу Тюменской области облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, в отдельных районах метель, ветер западный 6-11 метро в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днем составит -1, +4 градусов.

По народному календарю сегодня Иванов день. По нему смотрели на погоду: если в этот день снег выпал, то и апрель таким будет. Если в этот день снег упал, то Пасха холодной будет, а если сухо – не жди осадков на Пасху. Синички щебетать начали – жди теплую погоду. День был теплым – жди теплый апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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