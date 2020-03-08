Тюменские онкологи поделились опытом скринингов легкого в Краснодаре

8 Март 2020 2020-03-08T19:54:21+03:00

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Конференция «Рак лёгкого и опухоли грудной локализации», в которой приняли участие врачи тюменского МКМЦ «Медицинский город», состоялась в Краснодаре. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, «Медгород» представляли заведующий рентгенологическим отделением Александр Прищепов и врач-рентгенолог Алексей Гаврилов.

Тюменские онкологи отметили, что рак легких занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин нашего региона. Поэтому уделяется большое внимание его диагностике. Компьютерная томография органов грудной клетки проводится всем жителям Тюменской области в возрасте от 55 до 65 лет, а также курильщикам со стажем более 30 лет, независимо от их возраста.

Всего в 2019 году выполнено 12 тысяч исследований, выявлено 140 случаев злокачественных новообразований. Такие исследования – более чувствительный метод диагностики рака легкого в сравнении с флюорографическим исследованием. Более 60% заболеваний раком легкого были выявлены на ранних стадиях.

Добавим, что компьютерная томография органов грудной клетки включена в скрининговую программу только в некоторых регионах России. Поэтому выступление тюменских врачей вызвало бурный интерес у коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU