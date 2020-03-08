2020-03-08T16:56:43+03:00
Общество

В Ялуторовске выберут авторов лучших весенних фотографий

Прием заявок на конкурс уже стартовал
Алена Кульмухаметова
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В Ялуторовске выберут авторов лучших фотографийВ Ялуторовске выберут авторов лучших фотографийФото: pixabay.com
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В конкурсе «Весеннее настроение» приглашают принять участие любителей фотосъемки. Работы будут приниматься с 11 по 27 марта.

Руководитель Молодежного центра Ялуторовска Наталья Коркина рассказала, что конкурс предназначен для молодежи, которая очень мобильная с телефонами, камерами, другими гаджетами.

Работы могут быть сделаны без привязки ко времени, но именно весенние, отмечают организаторы. Конкурсантов призывают проявить творческий потенциал в полной мере. Лучшие работы отметят ценными призами.

Для участия в конкурсе горожанам необходимо загрузить работу в альбом «Фотоконкурс «Весеннее настроение» группы Молодежного центра во ВКонтакте. Под работой необходимо указать: фамилию, имя, отчество, возраст участника; номер телефона; название фотоработы, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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