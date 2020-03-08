Школа инновационных проектов появилась в Тюмени

8 Март 2020 2020-03-08T17:01:37+03:00

Она научит будущих специалистов грамотно оформлять и защищать свои проекты на грантовых конкурсах

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У тюменских студентов-медиков появилась площадка, где их научат оформлять свои проекты на грантовые конкурсы. Она называется Школа инновационных проектов и открыта на базе Тюменского медуниверситета.

Первые лекции прочитали на церемонии открытия студент третьего курса ТИУ Михаил Комаров с темой «Сколько нужно денег, чтобы идея стала реализованным стартапом». Затем его сменил студент первого курса ТюмГУ Артем Старокоров, который раскрыл секреты запоминающихся выступлений.

Как сообщила один из кураторов проекта Анастасия Абрамова, идея создания пришла недавно, но инициативу студентов поддержал отдел грантов и инноваций ЦСиМН, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU