2020-03-08T17:01:37+03:00
Общество

Школа инновационных проектов появилась в Тюмени

Она научит будущих специалистов грамотно оформлять и защищать свои проекты на грантовых конкурсах
Алена Кульмухаметова
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Школа инновационных проектов появилась в ТюмениШкола инновационных проектов появилась в ТюмениФото: pixabay.com
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У тюменских студентов-медиков появилась площадка, где их научат оформлять свои проекты на грантовые конкурсы. Она называется Школа инновационных проектов и открыта на базе Тюменского медуниверситета.

Первые лекции прочитали на церемонии открытия студент третьего курса ТИУ Михаил Комаров с темой «Сколько нужно денег, чтобы идея стала реализованным стартапом». Затем его сменил студент первого курса ТюмГУ Артем Старокоров, который раскрыл секреты запоминающихся выступлений.

Как сообщила один из кураторов проекта Анастасия Абрамова, идея создания пришла недавно, но инициативу студентов поддержал отдел грантов и инноваций ЦСиМН, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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