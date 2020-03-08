8 Март 2020 2020-03-08T14:21:37+03:00

В Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежа Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Ведущие российские и иностранные социологи обсудят в Тюмени проблему реализации человеческого потенциала в российских регионах, свяжут социологию и градостроительство, науку, повседневность, цифровизацию.

VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов» пройдет с 14 по 16 октября 2020 года. Ожидается, что в конгрессе примут участие представители Европейской и Международной социологических ассоциаций. Точное расписание конгресса пока не известно, но прием заявок от желающих выступить с докладами и обсудить современные проблемы общества уже стартовал. Научные статьи просят прислать до 15 апреля.

Список планируемых к обсуждению тем обширен. Ознакомиться с ним, а также с последними новостями конгресса можно на официальном сайте Российского общества социологов: ssa-rss.ru, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU