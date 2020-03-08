2020-03-08T14:21:37+03:00
Общество

В Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежа

В конгрессе примут участие представители Европейской и Международной социологических ассоциаций
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежаВ Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ведущие российские и иностранные социологи обсудят в Тюмени проблему реализации человеческого потенциала в российских регионах, свяжут социологию и градостроительство, науку, повседневность, цифровизацию.

VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов» пройдет с 14 по 16 октября 2020 года. Ожидается, что в конгрессе примут участие представители Европейской и Международной социологических ассоциаций. Точное расписание конгресса пока не известно, но прием заявок от желающих выступить с докладами и обсудить современные проблемы общества уже стартовал. Научные статьи просят прислать до 15 апреля.

Список планируемых к обсуждению тем обширен. Ознакомиться с ним, а также с последними новостями конгресса можно на официальном сайте Российского общества социологов: ssa-rss.ru, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские онкологи поделились опытом скринингов легкого в Краснодаре
В Ялуторовске выберут авторов лучших весенних фотографий
Школа инновационных проектов появилась в Тюмени
В Тюмень съедутся социологи со всей России и из-за рубежа
Командиры дружины Тюменского района подвели итоги за 2019 год
Новый тренер ФК «Тюмень» рассказал о возможностях футболистов
Тюменцы устроили давку в очереди за тюльпанами по 1 рублю
Завершился месячник военно-патриотического воспитания в тюменских школах
В Тюмени на форуме выявят самую перспективную молодежь
В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан
Александр Моор с тюльпанами поздравил самых близких тюменок
Тюменский психолог рассказала о полезных развивающих занятиях для детей
Тюменские школьники написали сочинение, которое даст им допуск к ЕГЭ
В Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властей
Погода в Тюмени 8 марта: сильный ветер и снегопад
На «Лыжню России» в Тюмени собралось несколько тысяч человек
Проектный офис по развитию сельских инициатив откроют в Тюмени
Любители красивых цифр скорректировали свадебную статистику в Тюмени
В Тюменской области становится больше медицинских работников
Росстандарт приглашает тюменцев на творческий конкурс
Лучших работников культуры определят в Тобольске
Школьников Тюмени обучат созданию контента
Тюменцы представят свои творческие проекты в рамках конкурса «ЦЕХ»