2020-03-08T17:04:08+03:00
Общество

Командиры дружины Тюменского района подвели итоги за 2019 год

Жители сельских поселений живут с осознанием того, что рядом всегда есть люди, которые придут на помощь
Мария Васильева
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Командиры дружины Тюменского района подвели итоги за 2019 годКомандиры дружины Тюменского района подвели итоги за 2019 годФото: pixabay.com
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На прошлой неделе командиры народной добровольной дружины Тюменского района имени Тимура Мухутдинова обсудили итоги работы в 2019 году.

История народной дружины Тюменского района имени Тимура Мухутдинова берет свое начало с 15 февраля 2018 года, когда в ходе перерегистрации было создано новое юридическое лицо. Тогда же дружина была переведена на субсидиарный характер деятельности, был определен объем финансирования, разграничены полномочия. К этому времени уже сформировался основной состав – 151 человек, это количество членов дружины на данный момент считается оптимальным. Дружинники традиционно задействованы в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, проводят профилактические беседы, оказывают содействие участковым и выявляют административные правонарушения (350 случаев за 2019 год).

Также члены дружины участвуют в разыскных мероприятиях в отношении без вести пропавших или совершивших преступления лиц. Особенно эффективен конный патруль добровольцев в лесах, что позволяет обеспечить в рекреационных зонах района соблюдение чистоты, порядка и противопожарной безопасности одновременно. Участие же в дружине местных депутатов сказывается на укреплении доверия к силовым структурам и органам власти со стороны граждан. Жители сельских поселений живут с осознанием того, что рядом всегда есть люди, которые придут на помощь. Потенциал народной дружины растет, а со стороны районной власти создаются все необходимые условия для развития движения.

Несмотря на координацию с силовиками, дружинники больше делают упор на превентивные меры, позволяющие предотвратить правонарушения. Они активно работают с несовершеннолетними, посещают семьи, ведут непрерывный мониторинг обстановки и, являясь жителями территорий, понимают, что безопасность – это такая же важная составляющая развития, как экономика и социальная сфера. С этим согласны все участники итогового мероприятия, кульминацией которого стало чествование отличившихся членов народной дружины Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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