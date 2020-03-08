Новый тренер ФК «Тюмень» рассказал о возможностях футболистов

8 Март 2020 2020-03-08T12:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Тюмень» 5 марта завершил два из трех тренировочных сбора. Первый прошел в Абрау-Дюрсо, второй — в Турции. Сейчас команда тренируется под руководством нового наставника Игорем Меньщиковым.

Напомним, ранее Меньщиков возглавлял волгоградский «Ротор», который в этом сезоне привёл к лидерству в ФНЛ. Тренерский штаб пополнил пополнили старший тренер Сергей Попков и тренер вратарей Тимур Касимов. Новый тренер ФК «Тюмень» дал оценку команде после двух сборов в интервью пресс-службе команды.

По его мнению футболисты уже привыкли к требованиям обновлённого тренерского штаба, а тренеры поняли возможности всех футболистов. Тренерский штаб приятно удивили Георгий Маргиев и Вячеслав Бардыбахин. Местные молодые ребята Егор Глухов и Данил Карпов. Также был отмечен Едапин.

Заключительный сбор команда вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ. Первенство России в группе «Урал-Приволжье» возобновится 7 апреля. «Тюмень» в этот день на своём стадионе «Геолог» примет пермскую «Звезду», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU