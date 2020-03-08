8 Март 2020 2020-03-08T12:04:27+03:00

Тюменцы устроили давку в очереди за тюльпанами по 1 рублю. Фото из группы "ЧС-Тюмень" во "ВКонтакте"

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Акция в одном из сетевых магазинов Тюмени превратилась в безумие в праздничный день 8 марта. Люди выстроились в длиннющие очереди за тюльпанчиками по рублу.

Посты с фотографиями появились сегодня во всех городских пабликах. Судя по фото, такая ситуация сложилась в ТЦ «Солнечный» у магазина «Галамарт».

- Тюльпаны по 1р. и люди сошли с ума, сообщает автор фото в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Тюменцы сообщают, что такие очереди выстроились не только в ТЦ «Солнечный» на Пермякова, но и всюду, где расположен этот сетевой магазин.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Злые комментаторы отмечают, что люди ради халявы готовы друг друга затоптать.

- Да я лучше куплю эти цветы по 80 руб за штуку, чем так унижаться буду, - пишет один тюменец.

- Если магазин создаёт возможность для тех, кто не может позволить купить подарок, но хочет поздравить. В чем проблема? Те, кто может купить тюльпан по 50 , они и не пойдут сюда. Я знаю человека, который на булку хлеба просит. Но он тоже хочет поздравить женщину какую-нибудь. Пусть стоят, зато все рады будут, - выразил мнение многих другой горожанин.

На данный момент ажиотаж с покупкой рублевых тюльпанов замечен в ТЦ «Панама», «Лента», в ТЦ по улице Ресупблике и других магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU