Завершился месячник военно-патриотического воспитания в тюменских школах

8 Март 2020 2020-03-08T11:29:51+03:00

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Соревнования по различным видам спорта, экспедиции, классные часы и другие мероприятия состоялись в рамках месячника военно-патриотического воспитания в тюменских школах.

Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, в Бердюжском районе месячник включил в себя соревнования по волейболу, футболу, лыжные гонки, спортивные эстафеты на свежем воздухе, концертную программу «А ну-ка, парни!», конкурс строевой песни, экскурсии, спортивно-военизированную эстафету и многое другое. Ялуторовские школьники участвовали в «Экспедиции Памяти», маршрут которой пролегал через Исетский, Ялуторовский, Ярковский, Тобольский районы.

В викуловской школе на классном часе «Разговор о папе» ребята встретились с настоящим пограничником. Гость рассказал о военной форме пограничника, о знаках отличия, о том, как проходила его служба на одной из застав советско-китайской границы, ответил на многочисленные вопросы об армейских буднях.

ИСТОЧНИК KP.RU