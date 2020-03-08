2020-03-08T11:32:56+03:00
Общество

В Тюмени на форуме выявят самую перспективную молодежь

У каждого пришедшего на мероприятие будет возможность попасть на стажировку
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени на форуме выявят самую перспективную молодежьВ Тюмени на форуме выявят самую перспективную молодежьФото: pixabay.com
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Форум карьерных траекторий стартует 14 марта в «Конторе пароходства». Для тюменской молодежи пройдут лекции-диалоги с федеральными и региональными экспертами, тренинги, игры по развитию гибких навыков и интерактивные зоны.

На мероприятии расскажут, какие специалисты пользуются наибольшим спросом на рынке труда, как выстроить свой собственный профессиональный путь развития и напрямую пообщаться с работодателями региона.

Визитной карточкой форума станет презентация конкурса стажировок на тюменских предприятиях с перспективой дальнейшего развития и трудоустройства. На форуме обсудят тенденции рынка труда в разрезе мира, страны и региона, а также расскажут о важности непрерывного образования.

Так, участникам предложат решить реальные кейсы и помогут в непосредственном диалоге с работодателем найти слабые точки своего резюме, сделать его работающим. У каждого пришедшего на мероприятие будет возможность попасть на стажировку, пройти несколько собеседований за день и понять свою востребованность на рынке труда, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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