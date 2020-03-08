2020-03-08T09:57:10+03:00
Общество

В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан

Он собрал в себе главные достопримечательности города
Алена Кульмухаметова
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В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан. Фото из группы "Тюмень Подслушано Зарека" во "ВКонтакте"В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан. Фото из группы "Тюмень Подслушано Зарека" во "ВКонтакте"
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Центральный район Тюмени 9 марта отметит 48 день рождения. Он был образован в 1972 году отделением от Ленинского и Калининского районов. А 25 марта 1996 года Центральный район был преобразован в Центральный административный округ.

Территория Центрального района разделена на две части рекой Турой, через которую проходят три автомобильных моста и один пешеходный — Мост влюбленных. По последним данным, здесь проживает более 193 тысяч человек.

Эта территория вмещает в себя основные достопримечательности города: тут расположены правительство Тюменской области, администрация Тюмени, областная и городская думы, корпуса тюменских вузов (ТюмГУ, ТюмИУ, ТюиГИК, АУСЗ), музейный комплекс им. И.Я. Словцова, филармония, театр драмы, ДК «Нефтяник», аквапарк ЦУМ, несколько ТЦ, Цветной бульвар, площадь 400-летия и т.д. Новый облик обрели площадь «Единства и Согласия», скверы: «Немцова», «Исторический», «Сибирских кошек», «Цветной бульвар», бульвар «Шаимский», «Загородный сад», которые пользуются большой популярностью у населения округа. В Центральном округе сконцентрированы памятники архитектуры. На озере Алебашево будет образован event-парк.

К старым микрорайонам Заречье (Заречная часть), Слободка труда, Мартовская слободка, Потаскуй, Табор, Тычковка добавляются новые - «Европейский», «Европейский берег», «Манхэттен» и другие, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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