8 Март 2020 2020-03-08T09:57:10+03:00

В Центральном районе Тюмени проживают почти 200 тысяч горожан. Фото из группы "Тюмень Подслушано Зарека" во "ВКонтакте"

Он собрал в себе главные достопримечательности города

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Центральный район Тюмени 9 марта отметит 48 день рождения. Он был образован в 1972 году отделением от Ленинского и Калининского районов. А 25 марта 1996 года Центральный район был преобразован в Центральный административный округ.

Территория Центрального района разделена на две части рекой Турой, через которую проходят три автомобильных моста и один пешеходный — Мост влюбленных. По последним данным, здесь проживает более 193 тысяч человек.

Эта территория вмещает в себя основные достопримечательности города: тут расположены правительство Тюменской области, администрация Тюмени, областная и городская думы, корпуса тюменских вузов (ТюмГУ, ТюмИУ, ТюиГИК, АУСЗ), музейный комплекс им. И.Я. Словцова, филармония, театр драмы, ДК «Нефтяник», аквапарк ЦУМ, несколько ТЦ, Цветной бульвар, площадь 400-летия и т.д. Новый облик обрели площадь «Единства и Согласия», скверы: «Немцова», «Исторический», «Сибирских кошек», «Цветной бульвар», бульвар «Шаимский», «Загородный сад», которые пользуются большой популярностью у населения округа. В Центральном округе сконцентрированы памятники архитектуры. На озере Алебашево будет образован event-парк.

К старым микрорайонам Заречье (Заречная часть), Слободка труда, Мартовская слободка, Потаскуй, Табор, Тычковка добавляются новые - «Европейский», «Европейский берег», «Манхэттен» и другие, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU