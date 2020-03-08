Александр Моор тюльпанами поздравил самых близких тюменок
В Международный женский День 8 марта губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил самых дорогих ему женщин. Об этом он рассказал в соцсетях.
- Цветы для моих самых главных женщин: мамы, жены и дочерей. Радуйте своих любимых!
Поздравляю с 8 марта! – пишет глава региона под своим селфи.
На фото Александр Моор в светлой рубашке предстал на фоне рабочего кабинета с красной дорожкой на полу, в руках он держит букет белых тюльпанов.
К его поздравлениям присоединились другие горожане:
- Самую прекрасную, умную и нежную половину человечества поздравляю с праздником! – комментирует пост губернатора Валерий Рассказов.
Тюменки принялись в ответ благодарить мужчин за теплые пожелания.
ИСТОЧНИК KP.RU