8 Март 2020 2020-03-08T09:22:12+03:00

Александр Моор тюльпанами поздравил самых близких тюменок. Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтакте

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В Международный женский День 8 марта губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил самых дорогих ему женщин. Об этом он рассказал в соцсетях.

- Цветы для моих самых главных женщин: мамы, жены и дочерей. Радуйте своих любимых!

Поздравляю с 8 марта! – пишет глава региона под своим селфи.

На фото Александр Моор в светлой рубашке предстал на фоне рабочего кабинета с красной дорожкой на полу, в руках он держит букет белых тюльпанов.

К его поздравлениям присоединились другие горожане:

- Самую прекрасную, умную и нежную половину человечества поздравляю с праздником! – комментирует пост губернатора Валерий Рассказов.

Тюменки принялись в ответ благодарить мужчин за теплые пожелания.

ИСТОЧНИК KP.RU