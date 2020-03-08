Тюменский психолог рассказала о полезных развивающих занятиях для детей

8 Март 2020 2020-03-08T08:31:53+03:00

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Детский психолог Мария Козлова считает, что упорство современных мам записать своих детей на 1000 и 1 развивающее занятие может отрицательно сказаться на детской психике.

По словам специалиста, развивающие занятия полезны, но вовсе не обязательны. Часто они нужны в случаях, если родители малыша слишком заняты. Малышу просто нужно хотя бы раз в неделю заниматься лепкой, выстриганием, рисованием, совместными играми. Если ребенку необходима адаптация к детскому саду или малыш сам проявляет большой интерес к какому-либо виду спорта/творчества. Допзанятия помогают ребенку адаптироваться в социальной среде, учат общаться со сверстниками и со взрослыми, дети становятся общительнее, раскрепощеннее и легче усваивают новую информацию.

Мария Козлова считает, что ребенку в возрасте до полутора лет какие-либо развивающие занятия вовсе не нужны. Он развивается самостоятельно, познавая мир, трогая игрушки, пробуя предметы на зуб, слушая звуки, повторяя слова. А походы в детские центры в таком возрасте больше для развлечения мамы или ее самоутверждения, что она хороший родитель.

Для детей постарше нужно обращать внимание на их интересы. Выбирая допзанятия, нужно ориентироваться на предпочтения и способности ребенка и не перегружать его. Сигналами к чрезмерной занятости и усталости ребенка могут стать вялость, агрессия, постоянное желание поспать, может даже подниматься температура и болеть голова, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU