2020-03-08T07:36:50+03:00
Общество

Тюменские школьники написали сочинение, которое даст им допуск к ЕГЭ

Большинство выбрали тему надежды
Алена Кульмухаметова
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Тюменские школьники написали сочинение, которое даст им допуск к ЕГЭТюменские школьники написали сочинение, которое даст им допуск к ЕГЭФото: pixabay.com
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В Тюмени прошли уже два этапа написания сочинения, которое считается допуском к ЕГЭ. Школьники писали работы 4 декабря и 5 февраля. Те, кто пропустил эти дни и не смог порассуждать на предлагаемые темы, смогут сделать это 6 мая.

По данным начальника Центра оценки качества образования Тюменской области Александра Пахомова, ЕГЭ в этом году сдают более 10700 одиннадцатиклассников региона.

Что касается тем сочинения, то самой популярной стала надежда, о ней писали более 6400 учеников. Меньшее количество ребят – 1900 – выбрали для сочинения противостояние добра и зла. 1700 человек писали о любви и отношениях, остальные предпочли темы смирения и покорности. Среди будущих выпускников есть и такие, кто не только от корки до корки прочел «Войну и мир» Льва Толстого, но и писал сочинение по этому произведению, приводя примеры и цитаты - 137 выпускников.

Член региональной комиссии по проверке итогового сочинения Елена Медведева рассказала, что школьники области успешно справляются с написанием сочинений. Ученики в течение года активно участвовали в областных и всероссийских мероприятиях, которые побуждают читать художественную литературу и помогают развивать изящный слог. Например, школьники Тюменской области ежегодно становятся победителями всероссийского конкурса сочинений и конкурса «Живая классика», победителями и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и высокобалльниками единого государственного экзамена по русскому языку и литературе.

На написание итогового сочинения школьникам дается 3 часа 55 минут (235 минут), ребятам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам добавляют еще 1,5 часа, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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