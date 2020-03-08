2020-03-08T06:51:17+03:00
Общество

В Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властей

Деньги направляются на проведение ярких мероприятий
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властейВ Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властейФото: pixabay.com
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Власти Тюменского района реализуют программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Благодаря ей, некоммерческие социально-ориентированные организации получают поддержку от государства.

Так, в 2019 году средства получили районный Совет ветеранов, местная организация «Всероссийского общества инвалидов», национально-культурная автономия татар, некоммерческая организация «Реприза» и патриотическое объединение «Эдельвейс». Проекты НКО способствуют обеспечению доступности, качества и многообразия социальных услуг, повышению уровня и качества жизни жителей района.

Поддерживают НКО и в информационном плане. Средства из районного бюджета направляются на проекты в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта. В рамках проекта «Родные имена» в эфире радиостанции «Вера» организован цикл культурно-просветительских передач. В числе ярких мероприятий - смотры-конкурсы «Утренняя звезда», праздник «Сабантуй», конкурс «Битва хоров», «Детство, опаленное войной» с участием главы района, фестивали творчества среди инвалидов, День призывника и другие акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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