В Тюменском районе все больше некоммерческих организаций получают помощь от властей
Власти Тюменского района реализуют программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Благодаря ей, некоммерческие социально-ориентированные организации получают поддержку от государства.
Так, в 2019 году средства получили районный Совет ветеранов, местная организация «Всероссийского общества инвалидов», национально-культурная автономия татар, некоммерческая организация «Реприза» и патриотическое объединение «Эдельвейс». Проекты НКО способствуют обеспечению доступности, качества и многообразия социальных услуг, повышению уровня и качества жизни жителей района.
Поддерживают НКО и в информационном плане. Средства из районного бюджета направляются на проекты в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта. В рамках проекта «Родные имена» в эфире радиостанции «Вера» организован цикл культурно-просветительских передач. В числе ярких мероприятий - смотры-конкурсы «Утренняя звезда», праздник «Сабантуй», конкурс «Битва хоров», «Детство, опаленное войной» с участием главы района, фестивали творчества среди инвалидов, День призывника и другие акции.
ИСТОЧНИК KP.RU