Погода в Тюмени 8 марта: сильный ветер и снегопад

8 Март 2020 2020-03-08T06:11:00+03:00

В течение дня температура воздуха составит ниже одного градуса

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В воскресный праздничный день 8 марта погода не порадует тюменцев. Сильный ветер и осадки помешают прогулкам.

Так, в Тюмени пасмурно, с утра снегопад. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -1 градусов.

По югу Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололёдные явления, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2, +3 градусов.

В народном календаре сегодня Поликарпов день. Приметы на 8 марта говорили о погоде на ближайшую неделю и лето. Считалось, что если в этот день выпал снег, то святая неделя будет холодная, а если сухо, то не стоит ждать осадков в Пасху. Грачи вьют гнезда с солнечной стороны – холодное лето грядет. Сороки прячутся под крышей – жди снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU