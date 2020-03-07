На «Лыжню России» в Тюмени собралось несколько тысяч человек

7 Март 2020 2020-03-07T20:15:34+03:00

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Несколько тысяч спортсменов-любителей вышли сегодня на старт традиционных соревнований «Лыжня России». Гонка прошла на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

В ежегодных любительских соревнованиях принимают участие школьники, студенты, семьи, ветераны, коллективы предприятий и так далее. В рамках спортивного праздника организаторы создали детские игровые и развлекательные зоны, также состоялись выступления творческих коллективов, а для тех, кто замерз или проголодался, была организована работы полевой кухни.

Открыл праздник глава города Руслан Кухарук, который обратил внимание на рост популярности этого мероприятия, добавив, что данная дисциплина является частью норматива комплекса ГТО. Он также напомнил, что в прошлом году участие в сдаче нормативов приняли 36 тысяч человек, сообщают в пресс-службе администрации Тюмени. В этом году забег на лыжах также приурочен к юбилею Великой Победы – 75-летию.

ИСТОЧНИК KP.RU