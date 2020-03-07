Проектный офис по развитию сельских инициатив откроют в Тюмени

7 Март 2020 2020-03-07T20:17:35+03:00

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Команда тюменского регионального отделения Российского союза сельской молодежи одержала победу среди конкурсных проектов на установочном семинаре организации в Москве.

На протяжении трех дней представители сельской молодежи со всей страны делились региональным опытом работы с населением, анализировали перспективы строительства проектных офисов на селе. Кроме того, в задачу представителей регионов входила защита своих проектов, чтобы доказать необходимость создания таких офисов в своих муниципалитетах.

Тюменскую область представили глава регионального отделения РССМ Федор Маслов, а также молодые активисты Ксения Анохина и Константин Новожилов. В финале конкурса по определению команд, которые смогут сформировать инфраструктуру для поддержки сельских инициатив в своих регионах, тюменская команда оказалась в числе лучших наравне с представителями Челябинской области.

В качестве приза тюменцам предоставят организационное сопровождение реализации проектных офисов на территории региона, сообщает «Тюменская область сегодня». Сельской молодежи помогут с выбором типовой модели помещений, разработкой инструкций и другими техническими и организационными вопросами.

ИСТОЧНИК KP.RU