2020-03-07T17:26:11+03:00
Общество

Любители красивых цифр скорректировали свадебную статистику в Тюмени

На выбор молодоженам в феврале было сразу три красивых числа
Есен Абилькенов
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На выбор молодоженам в феврале было сразу три красивых числаНа выбор молодоженам в феврале было сразу три красивых числаФото: pixabay.com
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Жители Тюмени и области в феврале сочетались браком в два раза активнее, чем месяцем ранее. Причиной тому стала возможность записать в свидетельство о браке красивую дату. В нынешнем феврале их было сразу три. Это второе (02.02.2020), двадцатое (20.02.2020) и двадцать второе (22.02.2020) февраля.

В результате за самый короткий месяц в году в Тюменской области зарегистрирован 801 брак. Из них 466 – в областном центре. Эта цифра выглядит характерной на фоне показателей за январь (442 свадьбы, из них Тюмени – 236) и за февраль прошлого года, когда таких красивых дат не было (615 свадеб).

Стоит отметить, что за год статистика разводов практически не изменилась. В прошлом году в феврале распалось 530 семей, по итогам нынешнего – 534, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление ЗАГС Тюменской области. Добавим, что в предыдущие годы, когда для молодоженов выпадали знаменательные числа, 7 июля 2007 года на свет появилось 323 семьи, а 8 августа 2008 года союз скрепили 283 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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