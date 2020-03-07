2020-03-07T05:43:06+03:00
Общество

Погода на 7 марта в Тюмени: грядет метель

Тюменцам предлагают без особой необходимости не выходить на улицу
Есен Абилькенов
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Тюменцам предлагают без особой необходимости не выходить на улицуТюменцам предлагают без особой необходимости не выходить на улицуФото: pixabay.com
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Сегодня, 7 марта, в Тюмени ожидается метель с сильным ветром. Температура воздуха ночью будет до минус 7 градусов, в течение дня прогреется до нуля, синоптики также обещают небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 м/с, порывы могут достигать 16-21 м/с, предупреждают метеорологи.

Спасатели призывают пешеходов и водителей быть бдительными, в связи с образованием заносов и гололеда может ухудшиться обстановка на дорогах. Также следует соблюдать пожарную безопасность, поскольку в условиях сильного ветра вероятность случайного возгорания усиливается.

Если вы попали в метель, лучше укрыться в помещении и переждать сильные порывы ветра. При этом остерегайтесь прятаться под крышами домов, откуда ветром может сдувать кровлю и различные предметы. Также угрозу могут представлять рекламные щиты, деревья и металлические конструкции, остановочные комплексы и другие неустойчивые объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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