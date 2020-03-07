В Тюменской области становится больше медицинских работников

7 Март 2020 2020-03-07T17:09:25+03:00

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Тюменская область вошла в число лидеров по показателям роста численности медицинских кадров. Выпускники медицинских учебных заведений поступают на работу в учреждения здравоохранения, кроме того, кадровый состав предприятий отрасли пополняют специалисты, приезжающие из других субъектов, отмечая привлекательные условиями работы и уровень жизни в Тюмени.

Тем не менее работа по привлечению молодых специалистов продолжается. Как отмечает Андрей Патрикеев, главный врач расположенной в Тюменском районе областной больницы № 19, очень важная роль в этом направлении отводится региональной программе по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Специалисты больницы работают в разных направлениях для привлечения новых сотрудников. Это и использование онлайн-площадок по размещению вакансий, и совместная работа с центром занятости. А также участие в обучении будущих медиков в рамках целевых договоров с профильными образовательными учреждениями.

Также ведется продвижение федеральной программы «Земский доктор». Эта программа подразумевает предоставление денежной компенсации на сумму миллион рублей для сельских врачей. Фельдшеры по той же программе получают по полмиллиона рублей. За прошлый год условиями программы воспользовались 14 врачей и 7 специалистов среднего звена. Также они получают содействие при определении детей в дошкольные учреждения, что немаловажно для молодых специалистов.

Таким образом, в общей сложности врачебный состав областной больницы № 19 пополнили 44 специалиста, в том числе восемь выпускников медицинских вузов, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области. Как отметил один из них, стоматолог Егор Копытов, благодаря участию в программе он смог понять, что в сельской местности также создаются комфортные условия для работы медперсонала.

По его словам, в Тюменской области техническое оснащение стоматологических кабинетов не уступает городским, при этом посетителей в селах также много. Своим примером он стремится доказать, что переезд в село не должен вызывать страха у квалифицированных специалистов. Добавим, что в следующие четыре года областная больница № 19 должна пополниться еще 37 молодыми специалистами в рамказ целевых договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU