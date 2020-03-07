Росстандарт приглашает тюменцев на творческий конкурс

7 Март 2020 2020-03-07T17:13:21+03:00

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Конкурс на острую тему борьбы с мошенниками в сфере поверки счетчиков воды для всех желающих в Тюмени проводит Росстандарт. У потенциальных участников еще есть время – прием работ продлится до 3 мая. По итогам конкурса будет организована выставка работ всех участников. А победителей наградят в рамках форума «МетролЭкспо-2020», который пройдет с 20 по 22 мая в «КрокусЭкспо».

Для участников предусмотрены две номинации: «Лучший социальный плакат» и «Лучший социальный видеоролик». Причем попробовать свои силы можно как индивидуально, так и в составе команды. Один участник может представить сразу несколько своих работ в разных номинациях.

Главное, чтобы представленные на конкурс материалы отражали основную тему – противодействие мошенничеству в сфере поверки приборов учета. Таким образом, организаторы хотят обратить внимание на актуальную тему, волнующую как представителей ресурсоснабжающих организаций и контролирующих органов, так и собственников. При этом конкурсные работы не должны допускать рекламы каких-либо организаций, товаров, услуг или брендов, а также не содержать оскорблений в чей-либо адрес.

Плакаты и ролики принимаются по электронному адресу open@gost.ru до 3 мая. В теме письма следует указать «РСТ счетчики», пишет «Тюменская линия». Также необходимо разместить работы на страницах в соцсетях Facebook или Instagram с хештегами #измерениядляжизни и #РСТсчетчики.

ИСТОЧНИК KP.RU