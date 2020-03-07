Лучших работников культуры определят в Тобольске

7 Март 2020 2020-03-07T14:21:46+03:00

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В Тобольске состоится городской конкурс им. Ю. К. Константинова, по итогам которого будут определены лучшие работники культуры, искусства и дополнительного образования. выберут в Тобольске в рамках городского конкурса им. Ю. К. Константинова. Прием заявок на участие продлится до 15 марта.

Для всех, кто хочет попробовать свои силы в конкурсе, есть возможность выбрать одну из шести номинаций. Так, победители будут определятся по категориям лучший библиотекарь, , лучший преподаватель, лучший артист, ветеран культуры, также будут выявлены лучшее творческое клубное формирование и лучший профессиональный творческий коллектив.

Конкурсанты должны представить копии своих дипломов и сертификатов, сведения о повышении квалификации. Также дополнительное преимущество дадут положительные отзывы от коллег, оценки профессиональных заслуг по итогам последних трех лет работы, о чем должны быть сведения в средствах массовой информации. Все материалы для участия в принимаются в конкурсной комиссии по адресу ул. Семена Ремезова, 27, каб. 414.

Лучших будут выбирать эксперты на основании предоставленных данных. Награждение пройдет в торжественной обстановке 30 марта и будет приурочено к Дню работника культуры, сообщает «Тюменская область сегодня». Организатором конкурса является тобольский организационно-аналитический центр культуры и искусств. Целью мероприятия является поощрение наиболее талантливых работников творческой сферы духовной столицы Западной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU