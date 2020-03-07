Школьников Тюмени обучат созданию контента

7 Март 2020 2020-03-07T13:17:42+03:00

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Образовательный проект «Домашка-2020» для подростков 14-18 лет начнется в Тюмени 22 марта. Цель проекта заключается в развитии у подрастающего поколения навыков по созданию качественного медиа-контента. Также он направлен на выявление талантливых подростков и помощь в профориентации.

Участники в составе команд должны выполнять различные задания, готовить, а затем представлять свои проекты, посвященные перспективам развития креативных индустрий на ближайшие 30 лет. Легенда задания заключается в том, что участники оказываются в городе будущего, где их испытывают различные стереотипы и страхи. Для их преодоления ребятам предстоит на лекциях и мастер-классах от экспертов освоить новые навыки, работу с фото и видеотехникой и так далее. Затем каждая команда должна в формате TED представить, как они видят модель Тюмени в 2050 году.

Чтобы принять участие в проекте, нужно сформировать команду из 5-10 человек, выбрать капитана и куратора, а также составить анкету по ссылке https://vk.cc/aqzqCZ.

Как отметила руководитель проекта Лилия Ужитчак, именно нынешним подросткам в скором времени предстоит сформировать образ медиа и креативных индустрий на ближайшие десятилетия. Для этого необходимо дать им возможность получить необходимые навыки в области медиа, поскольку это будет неотъемлемой частью не только многих профессий, но и повседневной жизни.

Добавим, что это проект «Домашка» проходит в Тюмени третий год. В прошлом году его признали лучшим по версии сети «ВКонтакте», сообщает «Мой портал». Вебинары в рамках проекта посмотрели участники из 10 стран, в соцсетях они набрали немногим менее 700 тысяч просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU