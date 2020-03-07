2020-03-07T11:41:33+03:00
Общество

В Тюмени завершается прием заявок на конкурс «Экспортер года»

Число экспортеров в регионе с каждым годом увеличивается
Есен Абилькенов
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Число экспортеров в регионе с каждым годом увеличивается. Фото: Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской областиЧисло экспортеров в регионе с каждым годом увеличивается. Фото: Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области
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Центр поддержки экспорта Тюменской области завершает прием заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Последний день подачи документов наступит во вторник, 10 марта.

Малые и средние предприятия региона, лучше других проявившие себя на международных рынках, будут претендовать на победу во всероссийском конкурсе. Число таких компаний в Тюменской области год от года растет.

В 2016 году их насчитывалось всего 138. Через два года это число выросло уже до 179, а в прошлом – до 200, три четверти из которых представляют малый и средний бизнес. По условиям конкурса лучших экспортеров определят среди тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, поставлявших за границу товары или услуги в 2019 году.

Участники конкурса разбиты на четыре номинации. Это промышленность, агропромышленный комплекс, а также сферы услуг и высоких технологий. Кроме того, вручается специальный приз в номинации «Прорыв года».

Эксперты оценивают такие показатели, как объем и доля экспорта в течение года, ассортимент, уровень локализации экспорта, активность в продвижении продукции за рубежом. Лучшие экспортеры региона получает денежный приз, сообщили в департаменте инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Также победители получат право участвовать во Всероссийской премии правительства РФ в области международной кооперации и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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