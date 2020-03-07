«Гипертонический патруль» проведает пожилых жителей Юргинского района

7 Март 2020 2020-03-07T11:46:23+03:00

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Акция «Гипертонический патруль» пройдет в населенных пунктах Юргинского района. В ней примут участие ученики школ, которые посетят участников трудового фронта.

Идею навещать пожилых жителей района предложила фельдшер детской поликлиники районной больницы Лариса Савельева. Участников трудового фронта осматривают волонтеры-медики, измеряя артериальное давление, информируя жителей о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В числе тех, кто окажется под присмотром «Гипертонического патруля», будут ветераны здравоохранения.

Как отмечает Лариса Савельева, среди пожилых жителей района немало бывших работников медицинской сферы. Юные члены отряда, которые желают в дальнейшем связать свою жизнь с медициной, смогут пообщаться с ветеранами отрасли, которые поделятся своим богатым опытом.

В состав «Гипертонического патруля» вошли 20 учеников старших классов в возрасте от 14 лет из четырех учебных заведений. Как минимум половина из них уже определились, что будут получать образование по медицинскому профилю. Для получения необходимых навыков на базе школ созданы рабочие площадки, где волонтеры учатся мерить давление школьникам и учителям, занимаются профилактикой заболеваний, организуют классные часы для детей из начальной школы, на которых рассказывают о правилах оказания первой помощи, и так далее.

По словам Ларисы Савельевой, члены отряда уже обрели хорошие практические навыки по сердечно-легочной реанимации, способны оказать помощь в случае обморока или носового кровотечения, которые могут случиться из-за приступа гипертонии. При этом они делятся своими знаниями с другими учениками.

«Гипертонический патруль» получает поддержку от заведующих фельдшерско-акушерских пунктов района, школьных медицинских работников и учителей. Также в работе отряда помогают специалисты центра развития детей и молодежи «Лидер» и комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Подобные отряды должны в скором времени начать работу в учебных заведениях сел Бушуево, Плетнево. Осталось приобрести аппараты для измерения артериального давления. Волонтеры уже направили соответствующее обращение депутатам думы Юргинского района с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU