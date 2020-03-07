2020-03-07T11:50:51+03:00
Спорт

В Тюмени впервые пройдет турнир по сумо

Состязаться в новом для региона виде спорта будут не только юноши, но и девушки
Есен Абилькенов
Поделиться:
Состязаться в новом для региона виде спорта будут не только юноши, но и девушки. Фото: страница Международной федерации сумо в соцсетяхСостязаться в новом для региона виде спорта будут не только юноши, но и девушки. Фото: страница Международной федерации сумо в соцсетях
Изменить размер текста:

Юношеские соревнования по сумо пройдут в Тюмени в праздничный день 8 Марта. Бороться за победу будут юноши и девушки 2006–2007, 2008–2009 и 2010 годов рождения.

Как пояснил президент Федерации сумо Тюменской области Александр Конарев, в отличие от профессионального сумо, которое культивируется главным образом на родине этого вида спорта – в Японии, на любительском уровне атлеты соревнуются в разных весовых категориях, и не только среди мужчин, но и среди женщин. В остальном правила те же самые. Диаметр дохё – круглой площадки, на которой разворачивается борьба, – составляет 4,55 метра. Победа достается тому, кто остался в круге, заставив соперника переместиться за пределы или вынудив его коснуться пола любой частью телу, кроме ступней.

Поскольку в любительском сумо вес не играет ключевой роли, атлеты выглядят обычным образом, в отличие от профессионалов, которые специально набирают вес, чтобы получить преимущество перед соперником. Поэтому на первый план выходит техника борьбы, а не массивность спортсмена. В сумо нередко приходят представители других видов единоборств.

В Тюмени этот вид спорта начали активно развивать с конца прошлого года, сообщает «АиФ – Западная Сибирь». Завтрашние соревнования станут первой пробой сил для юных воспитанников. У древнего поединка есть особенный ритуал: борцы хлопают в ладоши, раскидывают рук в стороны, демонстрируя, что они безоружны, и так далее, объясняет Александр Конарев.

Добавим, что с 30 апреля по 4 мая в подмосковном Протвино состоится первенство России по сумо. На нем честь Тюменской области будут отстаивать лучшие спортсмены региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени завершается прием заявок на конкурс «Экспортер года»
«Гипертонический патруль» проведает пожилых жителей Юргинского района
В Тюмени впервые пройдет турнир по сумо
В Тюмени моржи проведут суточную эстафету
Власти Тюменского района призывают общественность к ответственному отношению к животным
Погода на 7 марта в Тюмени: грядет метель
В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы
Пьяный тюменец без прав устроил смертельное ДТП. Есть погибший
В тюменскую больницу доставили пациентов с симптомами гаффской болезни
Более полумиллиона рублей направят на ремонт тюменских дорог
В Тюмени девочка получила серьезную травму позвоночника, упав на мокром полу в школе
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных
Россияне оценили поправки в Конституцию
Активным тюменцам предлагают пополнить ряды «Волонтеров Победы»
Как будут работать муниципальные парковки Тюмени в мартовские праздники
Синоптики прогнозируют в Тюмени сильный ветер и метель
Как будет работать тюменская Кадастровая палата в мартовские праздники
Участок улицы Чаплина в Тюмени закроют для авто на время
Тюменцы могут получить деньги на реализацию идей по благоустройству