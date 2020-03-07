В Тюмени впервые пройдет турнир по сумо

7 Март 2020 2020-03-07T11:50:51+03:00

Состязаться в новом для региона виде спорта будут не только юноши, но и девушки. Фото: страница Международной федерации сумо в соцсетях

Состязаться в новом для региона виде спорта будут не только юноши, но и девушки

Изменить размер текста: A A

Юношеские соревнования по сумо пройдут в Тюмени в праздничный день 8 Марта. Бороться за победу будут юноши и девушки 2006–2007, 2008–2009 и 2010 годов рождения.

Как пояснил президент Федерации сумо Тюменской области Александр Конарев, в отличие от профессионального сумо, которое культивируется главным образом на родине этого вида спорта – в Японии, на любительском уровне атлеты соревнуются в разных весовых категориях, и не только среди мужчин, но и среди женщин. В остальном правила те же самые. Диаметр дохё – круглой площадки, на которой разворачивается борьба, – составляет 4,55 метра. Победа достается тому, кто остался в круге, заставив соперника переместиться за пределы или вынудив его коснуться пола любой частью телу, кроме ступней.

Поскольку в любительском сумо вес не играет ключевой роли, атлеты выглядят обычным образом, в отличие от профессионалов, которые специально набирают вес, чтобы получить преимущество перед соперником. Поэтому на первый план выходит техника борьбы, а не массивность спортсмена. В сумо нередко приходят представители других видов единоборств.

В Тюмени этот вид спорта начали активно развивать с конца прошлого года, сообщает «АиФ – Западная Сибирь». Завтрашние соревнования станут первой пробой сил для юных воспитанников. У древнего поединка есть особенный ритуал: борцы хлопают в ладоши, раскидывают рук в стороны, демонстрируя, что они безоружны, и так далее, объясняет Александр Конарев.

Добавим, что с 30 апреля по 4 мая в подмосковном Протвино состоится первенство России по сумо. На нем честь Тюменской области будут отстаивать лучшие спортсмены региона.

ИСТОЧНИК KP.RU