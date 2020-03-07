2020-03-07T11:55:22+03:00
Спорт

В Тюмени моржи проведут суточную эстафету

Соревнования посвящены 75-летию Победы
Есен Абилькенов
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10 лучших примут участие в черноморской эстафете10 лучших примут участие в черноморской эстафетеФото: pixabay.com
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В Тюмени на озере Чемпионов 14 и 15 марта состоится традиционная суточная эстафета, она будет посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы. Эти соревнования являются одним из этапов подготовки к грандиозной эстафете по Черному морю, которая проходит по маршруту НовороссийскСевастополь.

В Тюмени суточная эстафета пройдет в восьмой раз, сообщила глава центра закаливания «АквАйСпорт-Тюмень» Татьяна Редкина. На счету участников в ходе предыдущих заплывов три командных и четыре личных рекорда по времени нахождения в воде, а также по максимальному расстоянию, которое участники проплыли в проруби.

На нынешние состязания прибудут около 60 спортсменов. В эстафете могут участвовать моржи в возрасте от 20 до 60 лет. Право представлять регион на черноморской эстафете получат 10 лучших пловцов, которые проявят наибольшую выносливость.

Заплыв начинается на озере Липовом 14 марта в полдень, финиш должен состояться ровно через сутки. Первыми на старт выйдут самые закаленные атлеты, которые могут проплывать в ледяной воде более километра. Затем в борьбу вступят менее опытные пловцы. Через 4 часа после старта спортсменов поделят на три команда, которые будут проплывать дистанцию посменно через каждые четыре часа.

Добавим, что клуб «АквАйСпорт-Тюмень» является одним из организаторов черноморской эстафеты, которая проводится под патронажем Межрегиональной ассоциации холодового плавания. Эстафета пройдет с 21 апреля по 8 мая. На следующий день ее участники примут участие в параде Победы в Севастополе, сообщает «Вслух.ру». Общая протяженность заплыва составит около 600 километров. В ней примут участие лучшие пловцы, которые пройдут такой же внутренний отбор в своих регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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