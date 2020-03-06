В тюменскую больницу доставили пациентов с симптомами гаффской болезни
В тюменскую больнице доставили пациентов с симптомами гаффской болезни. Они находятся в тяжелом состоянии.
По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, в настоящее время двое пациентов с симптомами, схожими с гаффской болезнью, доставлены в Тюмень и госпитализированы в отделение токсикологии областной клинической больницы № 1.
– Им проводятся необходимые диагностические исследования, оказывается необходимая на данный момент медицинская помощь, – сообщили в ведомстве, отметив, что врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине декабря 2019 года врачи тюменской областной клинической больницы № 1 выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни. Долгое время они находились в тяжелом состоянии в реанимации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гаффская болезнь отступила. Из тюменской больницы выписались последние пострадавшие
Два пациента с редкой болезнью поступили в тяжелом состоянии еще в конце октября (подробнее)
Опасности нет: у семьи под Тобольском обнаружили «гаффскую болезнь»
Заболевание не передается от человека к человеку (подробнее)
«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни
Ситуация находится под контролем местных чиновников (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU