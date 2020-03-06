6 Март 2020 2020-03-06T16:41:50+03:00

В тюменскую больницу доставили пациентов с симптомами гаффской болезни. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Они находятся в тяжелом состоянии

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В тюменскую больнице доставили пациентов с симптомами гаффской болезни. Они находятся в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, в настоящее время двое пациентов с симптомами, схожими с гаффской болезнью, доставлены в Тюмень и госпитализированы в отделение токсикологии областной клинической больницы № 1.

– Им проводятся необходимые диагностические исследования, оказывается необходимая на данный момент медицинская помощь, – сообщили в ведомстве, отметив, что врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине декабря 2019 года врачи тюменской областной клинической больницы № 1 выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни. Долгое время они находились в тяжелом состоянии в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU