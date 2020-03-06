2020-03-06T16:39:53+03:00
Недвижимость

Более полумиллиона рублей направят на ремонт тюменских дорог

Обновлению подлежат также подъезды к деревням
Вадим Бегун
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Более полумиллиона рублей направят на ремонт тюменских дорог.Более полумиллиона рублей направят на ремонт тюменских дорог.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют дороги. На эти цели Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получит более полумиллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик займется ремонтом более чем 34 километров дорог. В частности, обновлению подлежат автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык, Тюмень – Горьковка, Каменка – Успенка, а также Кулаково – Каменка и подъезды к деревням.

Также стало известно, что в самом областном центре ТОДЭП отремонтирует часть объездной дороги. На все эти работы предусмотрено 589 миллионов 483 тысячи рублей. Завершить их следует до 15 октября 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – ЯлуторовскИшимОмск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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