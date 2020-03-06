Более полумиллиона рублей направят на ремонт тюменских дорог
В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют дороги. На эти цели Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получит более полумиллиона рублей.
Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик займется ремонтом более чем 34 километров дорог. В частности, обновлению подлежат автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык, Тюмень – Горьковка, Каменка – Успенка, а также Кулаково – Каменка и подъезды к деревням.
Также стало известно, что в самом областном центре ТОДЭП отремонтирует часть объездной дороги. На все эти работы предусмотрено 589 миллионов 483 тысячи рублей. Завершить их следует до 15 октября 2020 года.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие вновь получило крупный контракт. На этот раз организации требуется провести реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реконструкцию тюменской трассы потратят более трех миллиардов рублей
Стал известен подрядчик, который выполнит работу (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU