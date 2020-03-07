Власти Тюменского района призывают общественность к ответственному по отношению к животным

7 Март 2020 2020-03-07T07:16:13+03:00

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К решению проблемы безнадзорных животных необходимо активнее привлекать общественность, считает замглавы Тюменского района, начальник управления ЖКХ Артем Чертов.

В администрации района системная работа по проблемам безнадзорных животных ведется с 2016 года. За это время организована система в рамках реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными», благодаря чему контролем охвачено более тысячи животных.

Каждый год районное жилищно-коммунальное ведомство в рамках муниципального контракта организует отлов бродячих животных, прежде всего собак. Они получают лечение, проходят процедуру стерилизации, прививки от бешенства, помечаются, чтобы в дальнейшем можно было отследить их местонахождение. И выпускаются в прежнюю среду обитания. Обычно такие животные в дальнейшем не представляют угрозы как для жителей, так и для других собак и кошек, в том числе с точки зрения распространения различных заболеваний.

Причиной для повторного отлова животного может послужить только проявление немотивированной агрессии. Чтобы исключить опасность для окружающих, такую собаку обычно пристраивают к опытным хозяевам либо оставляют в приюте для бродячих животных.

Как отмечают в администрации Тюменского района, многое зависит от сознательности самих граждан. В некоторых районах, таких как Муллаши, жители при обнаружении потерявшейся или бесхозной собаки или кошки направляют фото в селький чат. Тогда либо находится хозяин, либо питомца берет к себе кто-то из селян. Таким же образом могут поступить жители других муниципальных образований. Так, в одном только Боровском за пять лет было отловлено с улиц более 140 животных, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Поэтому для наведения порядка на улицах помимо усилий муниципалитета необходим общественный контроль. Это бы позволило снизить риски, связанные с бродячими животными, отмечает Артем Чертов. Также в администрации напоминают, что выгул животного без хозяина является правонарушением, за которое полагается штраф до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU