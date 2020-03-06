В Тюмени девочка получила серьезную травму позвоночника, упав на мокром полу в школе

6 Март 2020 2020-03-06T16:33:33+03:00

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Школа № 42 Тюмени выплатит ученице крупную сумму денег. Девочка, находясь в стенах образовательного учреждения, получила травму.

– Как следует из материалов гражданского дела, днем 28 ноября 2018 года 9-летняя девочка поскользнулась на мокром полу в коридоре, упав на спину. На внутренних коммуникациях школы произошла утечка воды. Ученица получила серьезную травму позвоночника, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в апреле 2019 года мама девочки обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском о возмещении морального и материального вреда. Дело рассмотрели при участии работника прокуратуры (именно он дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина).

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании со школы в пользу заявителей более семисот тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU