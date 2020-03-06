6 Март 2020 2020-03-06T15:27:57+03:00

Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

Местные жители, впрочем, как и все россияне, отдохнут три дня

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Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных. Напомним, что местным жителям дали целых три дня на отдых в честь празднования Международного женского дня 8 марта.

«Весна в этом году радует тюменцев солнцем и теплом. Впереди - длинные выходные, время для семейных посиделок, встреч с друзьями и прогулок по любимому городу», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Также Александр Моор поинтересовался у тюменцев, наметили ли они планы на предстоящие три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU