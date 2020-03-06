Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных
Местные жители, впрочем, как и все россияне, отдохнут три дня
Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил тюменцам о длинных выходных. Напомним, что местным жителям дали целых три дня на отдых в честь празднования Международного женского дня 8 марта.
«Весна в этом году радует тюменцев солнцем и теплом. Впереди - длинные выходные, время для семейных посиделок, встреч с друзьями и прогулок по любимому городу», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
Также Александр Моор поинтересовался у тюменцев, наметили ли они планы на предстоящие три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU