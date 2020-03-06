Пьяный тюменец без прав устроил смертельное ДТП. Есть погибший

6 Март 2020 2020-03-06T16:29:07+03:00

Мужчину не раз привлекали к ответственности за езду в нетрезвом состоянии [ФОТО]

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Пьяный водитель, не имеющий водительского удостоверения, спровоцировал смертельное ДТП на 110-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе. Дорожный инцидент произошел сегодня, 6 марта, около двух часов ночи.

29-летний автомобилист на «Ладе» 99-й модели выехал на встречку и столкнулся с «Хендай-Солярис», в котором ехала семья из Кургана. 35-летний пассажир отечественного автомобиля, ехавший на переднем сиденье, не дожил трех дней до своего дня рождения. Получили травмы 24-летние водитель и пассажирка иномарки, а также их пятилетняя дочка, находившаяся в детском кресле.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

– Водителя «Лады», жителя села Ингалинское Упоровского района, ранее неоднократно задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения. Два раза он садился за руль пьяным уже в этом году – 1 и 2 января, а также 19 февраля. Мужчина два раза отбыл арест – 10 и 12 суток, его привлекали к уголовной ответственности. В этой поездке он также был нетрезв, – прокомментировали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU