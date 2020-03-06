Россияне оценили поправки в Конституцию

6 Март 2020 2020-03-06T15:25:04+03:00

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Стало известно, сколько россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные.

Так, информированность о предстоящем голосовании по поправкам в основной документ страны растет. Если 12 февраля о них слышали «всего» 78% россиян, то к 3 марта – уже 83%.

– Планируют принять участие в голосовании 67%, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Однако каждый пятый пока не определился с окончательным решением, – сообщили во ВЦИОМ.

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ, каждый второй. Кстати, поправки, предложенные для оценки, получили высокий уровень поддержки и важности (85%–97%).

Более других россияне заинтересованы в обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), социальной поддержки детям (96%), а также принятии МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%).

В лидерах среди поправок также ежегодная индексация пенсии (94%) и неделимость территории России (94%). Стоит отметить, что 93% жителей России не желают, чтобы у чиновников был вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом.