2020-03-07T12:08:12+03:00
Общество

Тюменцы представят свои творческие проекты в рамках конкурса «ЦЕХ»

Прием заявок завершается
Есен Абилькенов
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Прием заявок завершается. Фото: сайт театркосмос.рфПрием заявок завершается. Фото: сайт театркосмос.рф
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Уже 10 марта закроется прием заявок от горожан на участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». А через два дня после этой даты пройдут первые защиты идей.

Сначала на суд жюри будут представлены спектакли, защита состоится 12 и 13 марта в театральном центре «Космос» (Республики, 165а). Остальные участники выступят со своими идеями 20 и 21 марта в мультицентре «Контора пароходства» (25-го Октября, 23а).

В качестве экспертов на конкурсе выступят режиссер, продюсер и драматург Артем Томилов, театровед, театральный критик Антон Алексеев из Санкт-Петербурга, главный режиссер и художественный руководитель театра Les Partisans в Ижевске Павел и Инге Зорины и другие.

Победителей огласят 27 марта, в День театра, сообщает «Мегатюмень».

Кстати, горожане могут подать заявку на участие в конкурсе «ЦЕХ» по 6 направлениям: спектакли, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали, выставки и студенческие творческие проекты. Для этого нужно написать на почту grant.kosmos2019@gmail.com до 10 марта. Узнать больше о конкурсе можно в группе ТЦ «Космос» во «ВКонтакте» vk.com/teatrkosmos или на официальном сайте театркосмос.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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