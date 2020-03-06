Активным тюменцам предлагают пополнить ряды «Волонтеров Победы»

6 Март 2020 2020-03-06T14:49:08+03:00

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Неравнодушные тюменцы могут помочь в организации праздника для ветеранов Великой Отечественной войны. Они займутся подготовкой к главным мероприятиям Года памяти и славы.

– Ветеранов становится всё меньше и меньше, и мы, скорее всего, последнее поколение, которое застает их живыми. Поэтому важно сделать всё возможное для них, уделить им как можно больше внимания, а также провести огромную работу по сохранению памяти об их подвигах, – говорит руководитель Тюменского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дарья Терехина.

Она сообщила, что в этом году пройдет множество встреч с ветеранами, состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «День Героев Отечества». Как раз волонтеры и могут в этом помочь организаторам. Кроме того, они примут участие в сопровождении ветеранов и колонн «Бессмертного полка».

Исполняющая обязанности руководителя координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина в свою очередь заявила о своей радости, что всероссийское движение «Волонтеры Победы» не сдает позиций в регионе.

– Добровольцы – это лидеры изменений в обществе, и от их позиции отчасти зависит общественное мнение. И когда волонтеров интересуют такие сильные вещи – это действительно внушает веру в то, что память о подвиге будет передаваться из поколения в поколение еще много лет, – отметила Алена Дюрягина.

Напомним, что заявку на участие в мероприятиях Года памяти и славы можно подать на портале волонтерыпобеды.рф. Зарегистрироваться и присоединиться к тем, кто чтит свою историю, может любой желающий старше 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU