Как будут работать муниципальные парковки Тюмени в мартовские праздники
В ближайшие субботу, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена и Первомайской, будут работать в бесплатном режиме.
Таким образом, 7, 8 и 9 марта в центре города можно будет оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства. Как известно, в будние дни с 19.00 до 7.00 по за размещение машин на этих парковках плата также не взимается.
Многоуровневая парковка, входящая в состав набережной реки Туры, будет работать в прежнем круглосуточном режиме работает. Ее стоимость составляет 35 рублей за час.
– Бесплатный доступ на парковки имеют автомобили инвалидов, перевозящих людей с ограниченными возможностью здоровья и детей-инвалидов. Кроме того, не надо платить за стоянку электромобилей и транспорт экстренных оперативных служб, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU