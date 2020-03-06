6 Март 2020 2020-03-06T14:51:30+03:00

Синоптики прогнозируют в Тюмени сильный ветер и метель. Фото: Вадим Бегун

Девушкам не стоит надевать обувь на каблуках – ожидается гололед

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В Тюмени завтра, 7 марта, будет властвовать сильный ветер. Кроме того, пройдет мокрый снег.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского УГМС, на юге региона будет преобладать облачная погода с прояснениями.

– Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, – сообщают синоптики.

Также стало известно, что в этот день будет дуть западный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы достигнут 16–21 метра в секунду. Ожидается метель.

ИСТОЧНИК KP.RU