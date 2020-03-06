Синоптики прогнозируют в Тюмени сильный ветер и метель
В Тюмени завтра, 7 марта, будет властвовать сильный ветер. Кроме того, пройдет мокрый снег.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского УГМС, на юге региона будет преобладать облачная погода с прояснениями.
– Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, – сообщают синоптики.
Также стало известно, что в этот день будет дуть западный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы достигнут 16–21 метра в секунду. Ожидается метель.
ИСТОЧНИК KP.RU